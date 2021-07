Faleceu nesta manhã de quarta-feira (28) após complicações da Covid-19 o renomado fotografo Arlindo Namour (73). A morte foi confirmada pelos familiares e amigos. De acordo com os amigos no último final de semana ele apresentou piora do quadro e precisou ser internado. Na sequência foi intubado e acabou falecendo. Namour atuava como fotógrafo há mais de 50 anos. Ele era um dos pioneiros em Mato Grosso do Sul, principalmente em casamentos. Ele deixa dois filhos e esposa. O velório será realizado na quinta-feira (29) em local não divulgado pela família.