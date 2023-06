Aos 79 anos, morre ex-primeira dama da Capital, Suely Brandão de Souza

Na manhã desta quinta-feira (8), foi divulgado o falecimento da Srª. Suely Brandão de Souza, aos 79 anos, ex-primeira dama e esposa de Juvêncio César da Fonseca, que foi prefeito de Campo Grande e senador.

Segundo a família, Suely morreu por volta das 10h desta manhã, na UNIMED, após semanas em tratamento e internação devido a complicações de pneumonia.

O velório será realizado no Parque das Primaveras, com início às 13h. O sepultamento acontecerá às 16h, no mesmo local.

Suely atuou por anos em prol de movimentos sociais enquanto primeira dama, junto ao marido e então prefeito, em seus mandatos de 1986 a 1988 e de 1993 a 1996.

Suely Brandão de Souza/Foto: Divulgação/Câmara Municipal

Falecimento de Juvêncio Fonseca

Em 2009, morreu aos 84 anosm em Campo Grande, o ex-prefeito e ex-senador da República e também advogado, Juvêncio César da Fonseca.

Juvêncio passou por diversos problemas de saúde, sendo internado por conta de infecção no osso causada por bactérias, ele sofria do problema há anos, antes de falecer.

Juvêncio foi vereador de 1983 até 1985, quando se candidatou à prefeitura de Campo Grande. Eleito, comandou a cidade por dois mandatos.

Assumiu o cargo de senador da República por Mato Grosso do Sul em 1998, tendo exercido o mandato até 31 de janeiro de 2007.

