Aos 81 anos, Martha Stewart estampa capa “histórica” da Sports Illustrated

A apresentadora norte-americana Martha Stewart, de 81 anos, se tornou a mulher mais velha a estampar a capa da revista Sports Illustrated Swimsuit. A revista classificou a edição como “histórica”.

Stewart posou na República Dominicana para o ensaio, no qual aparece com dez figurinos diferentes.

“Quando soube que estaria na capa da Sports Illustrated Swimsuit, pensei: ‘Oh, isso é muito bom, serei a pessoa mais velha que já apareceu em uma capa da Sports Illustrated’”, Stewart disse, acrescentando: “E não penso muito na idade, mas achei que isso é meio histórico”. Em um tweet, a Sports Illustrated chamou a capa de “épica”.

Martha Stewart is continuing to make her mark — this time on the cover of the 2023 SI Swimsuit issue! See her like never before here https://t.co/BcQZcV7R6j

— Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) May 15, 2023