A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande (APAE/CG) elegeu ontem (07/11), em Assembleia Geral Ordinária de Eleição, ocorrida no anfiteatro do CEDEG/APAE, o novo presidente e diretoria da instituição, para o triênio 2023/2025. A partir de janeiro de 2023, o sr. Luiz César Nocera estará à frente da APAE de Campo Grande, como presidente.

Presidente eleito, Luiz César Nocera agradeceu a todos pela confiança. “Quero primeiramente agradecer a todos pela confiança para estar à frente da instituição. Nesses últimos meses estive acompanhando de perto cada unidade e o empenho dos funcionários para o funcionamento da APAE/CG. Estou na expectativa pelo novo desafio, para fazer o melhor para as pessoas com deficiência e trabalhar junto com a diretoria, coordenadores e Autodefensores, que representam os usuários”, explanou.

Na oportunidade, o presidente da APAE/CG, Antônio José dos Santos Neto, que encerrará o seu mandato em dezembro deste ano, apresentou o relatório de atividades desenvolvidas no exercício de 2020 até outubro de 2022, destacando as principais ações, como a reforma da oficina ortopédica e a ampliação do CER/APAE, a criação do ambulatório pós-covid; a aquisição do equipamento Pantera-Puncher e reforma do IPED/APAE; a sala multissensorial, a instalação de placas solares no CEDEG/APAE e climatizadores para a quadra poliesportiva da unidade escolar.

A Assembleia Geral Ordinária de Eleição também contou com a presença dos Autodefensores reeleitos na última sexta-feira (04/11), Wagner dos Santos e Evelyn Machado. Membros da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, para o período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025:

Diretoria Executiva

Presidente Luiz César Nocera, 1º Vice-presidente Daisson dos Reis Machado Jr., 2º Vice-presidente Gilberto Rodrigues Bueno, 1º Diretor Secretário Evilásio Alexandre Sobrinho, 2º Diretor Secretário Paulo Roberto Vercelino, 1º Diretor Financeiro João Virgílio de Lara Medeiros, 2º Diretor Financeiro Fabiana Maria das Graças de Oliveira, 1º Diretor de Patrimônio Antônio José dos Santos Neto, 2º Diretor de Patrimônio Fátima Luzia Taroco Fuzinato e o Diretor Social Ottão Pereira de Almeida.

Conselho de Administração

Aureo Nogueira Lisboa, Egidio Vilani Comin, Harley Ferreira Silverio, João Carlos Nocera, Julmei Lorenzoni, Luis Flatin, Maria de Souza Ferreira e Osmar Marques Formiga.

Conselho Fiscal

Antônio José R. Borges Júnior, Elio Clemente Taveira e Wilson Pereira da Silva.

Suplentes do Conselho Fiscal

Donizete Aparecido Ferreira Gomes, Sérgio Luiz Romanholi e Willian Atallah.