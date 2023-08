Apagão atingiu pelo menos 25 estados do país e o Distrito Federal

Várias cidades do país foram atingidas por um apagão nesta terça-feira, 15. Pelo menos 25 estados e o Distrito Federal acabaram afetados em todo o Brasil.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) se pronunciou sobre o caso. Segundo o órgão, houve uma interrupção de 16mil megawatts na rede de operação Sistema Interligado Nacional (SIN), no Norte e Nordeste do Brasil. O problema afetou também a região Sudeste, devido à interligação das regiões.

As causas ainda estão sendo apuradas, mas a recomposição já foi iniciada e vários estados tiveram a energia restabelecida.

O Ministério de Minas e Energia (MME) reforçou as informações contidas na nota do ONS e informou que a equipe do MME já está a par da situação e trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível. O ministro do MME, Alexandre Silveira, inclusive já determinou a “criação de uma sala de situação” para o caso — e acompanha o processo de retomada –, bem como a apuração das causas do incidente.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou o desligamento de 16 mil mw na rede nacional de transmissão, e disse que isso “provocou a falta de energia elétrica em estados do Norte e Nordeste do Brasil. Também faltou luz em estados do Sudeste.”

Entenda

Os casos começaram desde as 8h20, e foram afetados, além do Distrito Federal, os seguintes estados: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Entre as principais reclamações, estão a perda do acesso à internet, os elevadores que pararam de funcionar com pessoas dentro e o trânsito causado por conta de semáforos desligados, além de problemas no transporte público, como os registros de metrôs vazios em São Pelo e Belo Horizonte, por conta da queda de energia.

O grupo Equatorial Energia, responsável pela administração da energia em estados como Alagoas, Amapá, Maranhão, Goiás, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul, publicou uma nota onde afirma que nessas regiões a ocorrência dos apagões teve incidência por volta das 8h30, e ressaltou o acionamento do Esquema Regional de Alívio de Carga, mecanismo responsável pela proteção da rede de energia.

No Distrito Federal, a Neoenergia informou que “uma ocorrência de grande porte no Sistema Interligado Nacional (SIN) afetou o suprimento de energia em diversos estados brasileiros”. No entanto, às 9h01, o problema já havia sido superado.