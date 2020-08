Eliezer Melo de Carvalho, o Jacaré, é advogado, empresário, motociclista e figurinha conhecidíssima na Capital e no interior do Estado, com suas ações sociais voltadas ao público mais carente. Ajudar o próximo faz parte da vida do Jacaré, há quase duas décadas, por meio de participações com amigos no Rotary Clube, do Jacaré Moto Clube e da CDL-CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande). Hoje ele é pré-candidato a vereador. Jacaré é famoso também pelo seu triciclo “Brucutu” que faz alegria da criançada por onde passa.

COMO TUDO COMEÇOU

Aos 13 anos de idade, Jacaré foi atropelado por um caminhão carregado de madeira, ficando durante dois anos em uma cama, sem poder andar. “Prometi a Deus que se eu voltasse a andar, eu dedicaria minha vida em ajudar os mais necessitados, e desde então tenho feito os meus Projetos Sociais voltados as pessoas mais carentes”. Jacaré ainda afirma que nunca pensou em ser político e também não era filiado a nenhum partido, até então, “Recebi o convite do PSL e depois de consultar os meus amigos e parceiros, decidi deixar meu nome à disposição, porque acredito que posso fazer mais por Campo Grande, esse é o meu principal objetivo”, afirma. PROJETOS: Jacaré realiza seus projetos sociais há mais de 15 anos e nesse tempo, já fez por diversas vezes doações de brinquedos e de kits de higiene, além do Maio Amarelo que é a conscientização de acidentes de trânsito. Também faz a Campanha contra Dengue, Campanha contra o Aborto, assessoria jurídica e realiza encaminhamento de moradores em situação de rua para vagas de emprego e/ou serviços temporários. Jacaré também entrega alimentos através do Sopão Solidário, arrecada e distribuí alimentos e agasalhos para os necessitados, mais de todas essas, sua principal marca é o Banco de Cadeira de Rodas, este que atua em toda Capital doando cadeiras de rodas aos que precisam por um determinado período ou para a vida toda.

HISTÓRIA

Jacaré é membro do Rotary Clube, faz parte do Conselho de Segurança do Centro de Campo Grande, participa também da CDL, é integrante do Moto Clube que leva seu nome e que hoje possui o maior triciclo do mundo com 14 lugares, fazendo sucesso em suas ações sociais. “Tenho em meu coração meu lema, dar de si, sem pensar em si, e nessas eleições quero a partir do meu partido, o PSL, fazer a diferença porquê meu objetivo é ser o vereador do povo carente, sempre ajudando-os”, comentou. Jacaré é apaixonado por motos, ele é fundador do moto Clube Fera do Pantanal, organizando e promovendo encontros de motos clubes da capital e de todo o Brasil.

Em breve, pretende montar uma associação dos motos clubes com estruturas que vão de lava jato a hospedaria, sem faltar muita animação e diversão para os membros e amigos amantes do motociclismo.