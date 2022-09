O Governo Municipal iniciou esta semana o projeto de modernização de todas as salas em funcionamento no Paço Municipal, fazendo a instalação de novos móveis, incluindo 11 estações de trabalho 4 lugares cada (tipo ilhas). O objetivo, segundo a Administração, é melhorar as condições de trabalho dos servidores, o que vai refletir positivamente no atendimento à população.

Para isso, foram adquiridos os seguintes móveis:

* 11 estações de trabalho de 4 lugares cada (tipo ilhas);

* 15 cadeiras estofadas grandes giratórias com braço;

* 25 cadeiras estofadas pequenas giratórias com braço;

* 7 cadeiras pequenas fixas;

* 3 armários de aço com duas portas.

Desde o início do ano, a Administração vem investindo na modernização do serviço público e, além dos móveis, vem realizando a troca dos computadores e equipamentos para garantir maior qualidade de trabalho e atendimento.

“Tais aquisições melhoraram a estrutura funcional do Paço, deixando o local mais agradável e melhor organizado, pois nosso intuito é manter um bom ambiente de trabalho, com colaboradores satisfeitos e valorizados, muito mais produtivos, eficientes e criativos no desempenho de suas funções”, disse a secretária de Administração, Fernanda Ziviani.