O ano letivo de 2023 teve início nesta quinta-feira, dia 23 de fevereiro, quando as unidades escolares de Aparecida do Taboado começaram a receber em salas de aula os mais de 3,3 mil estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino. E esse é um ano bem diferente dos anteriores.

Além da clientela estudantil ter novos uniformes, que já foi remodelado no ano passado e receberão novos lotes ainda esse ano, todas as escolas estão climatizadas e com mobiliário novo, e os pais não precisarão se preocupar com a compra dos materiais, pois o Governo Municipal está distribuindo mais de 3,3 mil kits completos de material escolar da melhor qualidade para todos os estudantes matriculados na Rede.

No ano passado, foi feita a maior entrega de kits e uniformes escolares até então. Entretanto, nesse ano, a Administração superou a própria marca histórica e a aquisição dos materiais que integram o kit foi ainda maior e nada ficou de fora da lista.

“Nós fizemos gestão com o dinheiro público e decidimos investir no que realmente importa, como a educação das nossas crianças. Além de receber os kits, as crianças voltam para as salas de aula num ambiente muito melhor, já que as escolas passaram por manutenção, limpeza, pequenos reparos e ainda contam com novos equipamentos e mobiliário, além de estarem todas climatizadas”, comentou o prefeito José Natan.

Cabe ainda ressaltar que 2023 inicia diferente também no transporte escolar, pois a Administração Municipal renovou a frota de veículos com a aquisição de 12 ônibus e micro-ônibus que vão transportar alunos que vivem na zona rural ou em bairros mais afastados, inclusive veículos com acessibilidade.

Além disso, a Educação começa o ano com 10 novas salas de aula que foram construídas em 3 escolas para ampliar a disponibilidade de vagas na Rede. “É um grande avanço para nossa Educação”, finalizou o prefeito.

ENTREGAS



Hoje (23), a entrega dos kits iniciou com a presença do prefeito José Natan, às 7h, pelo CMEI ‘Adalberton Rodrigues de Almeida’; às 8h foi a vez do CMEI ‘Ana Maria do Nascimento’; depois às 9h, a EM ‘Cel. João Alves Lara’. Já no período da tarde, o chefe do Executivo começará às 16h pelo CMEI ‘Rosália Queiroz de Oliveira’ e às 17h, na EM ‘João Chama’. No entanto, os estudantes receberão os kits no horário em que estão matriculados.

Já nesta sexta-feira, dia 24/2, a entrega dos kits começará às 8h para estudantes da EM ‘Professor Jesus José de Souza’. Já no período da tarde será a vez da CMEI ‘São Jerônimo’, às 15h30 e, na sequência, na EM ‘João Luiz Pereira’, às 16h.

“Nós estamos oferecendo todo o material, desde o lápis até a mochila. É o maior investimento já realizado neste setor”, comentou a secretária de Educação, Ana Rita Paião Oliveira.

Para atender toda a Rede, foram investidos mais de R$ 2 milhões de reais em 9 tipos de kits escolares, contendo entre 15 e 19 itens cada um. Cada período escolar recebe um tipo de kit diferente de acordo com o planejamento pedagógico de cada turma, atendendo desde o Ensino Infantil III até o Ensino Fundamental 5º Ano, inclusive as turmas do EJA e da Educação Especial.

“A Educação sempre foi nossa prioridade, ao lado da Saúde, sendo a pasta que mais se transformou nos últimos 2 anos, recebendo grandes investimentos e passando por uma completa reestruturação. Nosso objetivo é continuar trabalhando para oferecer um ensino com cada vez mais qualidade para nossas crianças”, finalizou o prefeito José Natan.

Também estiveram presentes o vice-prefeito Tenente Ávila; a 1ª dama Verônica de Paula; a secretária de Educação, Ana Rita Paião; a secretária-adjunta de Educação, Maria Dalva; e o secretário de Governo, Ber Galter, além da equipe gestora da SMECEL.