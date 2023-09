APARECIDA DO TABOADO: APAE recebe ônibus 0 km numa parceria do Executivo e Legislativo

Na tarde de 26 de setembro, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), recebeu um novo ônibus com capacidade para 45 passageiros, adquirido através de recursos repassados pela Administração Municipal.

No final do ano de 2022, a administração repassou R$ 580 mil oriundos de duodécimo da Câmara Municipal, para a compra de um ônibus adaptado para o transporte escolar dos estudantes, que era uma antiga reivindicação da diretoria da entidade.

Para a aquisição do ônibus acima citado, que custou R$ 621 mil, a Apae colocou os R$ 580 mil para render, totalizando R$ 602.852,00 e com recursos do FUNDEB (APAE), no valor de R$ 18.148,00, completou os R$ 621.000,00. O ônibus escolar é da marca MASCARELLO, ano e modelo de fabricação 2023/2023, na cor prata.

Atualmente, a APAE conta com 101 alunos matriculados e é uma das entidades conveniadas com o Município.

Na entrega, o prefeito José Natan destacou que desde o início do mandato vem tendo um olhar especial às entidades porque conhece a importância do trabalho que cada uma presta, frisando a APAE. Conforme ressaltou o prefeito, no ano de 2022 foi possível ampliar em 20% o valor do repasse mensal às entidades e agora vem atender a instituição com mais este convênio que possibilitou a aquisição deste amplo e moderno veículo.

“Através da parceria entre o Executivo e Legislativo estamos conseguindo proporcionar aos nossos alunos atendidos pela entidade, uma melhor qualidade de vida. E assumo o compromisso de continuarmos sendo parceiro em todo o período da administração”, falou José Natan.

O presidente da Associação, Welds Soel André, e a diretora da unidade, Ângela Consuelo, agradeceram o empenho da Administração e da Câmara de Vereadores em melhorar a qualidade de atendimento na APAE, ressaltando que o ônibus, resolverá um dos grandes problemas enfrentados hoje pela entidade, além de diminuir os gastos com manutenção.

O vereador Jucleber Bim, presidente da Câmara, em nome dos demais parlamentares, parabenizou o prefeito por cumprir o compromisso de destinar o duodécimo para a aquisição do ônibus adaptado para APAE, “sabemos que o Executivo não tem essa obrigação e poderia utilizar o recurso que a Câmara devolveu para qualquer outra coisa, mas cumpriu o compromisso e isso é muito importante, ainda mais porque conhecemos as dificuldades da APAE”, disse ele.

Estiveram presentes nesta entrega, o prefeito José Natan, a primeira Dama Verônica de Paula, os secretários Fernanda Ziviani (Administração), Ber Galter (Governo) Ana Rita (Educação) Ariadne Queiroz (Assistência Social) e Daiane Pupin (Saúde), secretária adjunta de Educação Maria Dalva, os vereadores Jucleber Bim, Patrícia da Saúde, Gilberto Carrapicho, Fernando Taturana, Moysés Chama e Carlinhos do Lageado, e também servidores da entidade, pais e alunos.