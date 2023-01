Todo início de ano é mais uma preocupação para os pais, que já começam a fazer as contas para a compra dos materiais escolares dos filhos. Mas, esse ano, essa preocupação já pode ser riscada do caderno, pois a Administração Municipal do prefeito José Natan/Tenente Ávila vai entregar kits completos de material escolar para todos os estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino.

No ano passado, o Governo Municipal fez a maior entrega de kits e uniformes escolares até então. Entretanto, esse ano, a Administração superou a própria marca histórica e a aquisição dos materiais que integram o kit é ainda maior. Ao todo, serão entregues mais de 3 mil kits.

“Nós vamos fornecer todo o material, desde o lápis até a mochila, e para todas as turmas da Rede Municipal de Ensino, tanto no ensino infantil quanto no fundamental e Educação Especial. Será o maior investimento já realizado neste setor”, comentou a secretária de Educação, Ana Rita Paião Oliveira.

Para atender toda a Rede, foram investidos mais de R$ 2 milhões de reais em 9 tipos de kits escolares, contendo entre 15 e 19 itens cada um. Cada período escolar receberá um tipo de kit diferente, de acordo com o planejamento pedagógico de cada turma, atendendo desde o Ensino Infantil III até o Ensino Fundamental 5º Ano, inclusive as turmas do EJA e da Educação Especial.

“A Educação é nossa prioridade, ao lado da Saúde, e foi a pasta que mais se transformou nos últimos 2 anos, recebendo grandes investimentos e passando por uma completa reestruturação. Nosso objetivo é continuar trabalhando para oferecer um ensino com cada vez mais qualidade para nossas crianças”, reforçou o prefeito José Natan. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a entrega dos kits escolares deve acontecer no início do ano letivo previsto para 13 de fevereiro.