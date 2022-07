No último sábado, (16) de julho, a partir das 8h, ocorreu na cidade de Paranaíba, Jogos Amistosos de FUTSAL – Futebol de Salão. Oportunidade em que três equipes de Aparecida do Taboado participaram dos jogos.

Em todos os certames realizados na Quadra de Esportes do Colégio Aracilda, contra equipes de Paranaíba, os atletas aparecidenses saíram vitoriosos, com a seguinte classificação: Sub 9 – 5X2; Sub 11 – 6X2 e Sub 13 – 1X0.

“Agradecemos a Administração José Natan/Tenente Ávila pelo apoio concedido à Diretoria de Esportes e também por proporcionar que realizemos um importante trabalho no sentido de dar oportunidade às nossas crianças e adolescentes, de aproveitarem o tempo com a prática saudável do esporte, além de descobrirem e desenvolverem seus talentos no setor”, disse o Diretor de Esportes Marcos Sartori.