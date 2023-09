APARECIDA DO TABOADO: Festa das Nações marcará as festividades dos 75 anos do municipio

A Administração Municipal, além promover uma agenda extensa durante todo o mês de setembro, vai comemorar os 75 anos de emancipação política de Aparecida do Taboado em grande estilo e com uma programação gastronômica, cultural e musical, que acontecerá de 27 a 30 de setembro.

Abrindo as festividades, a 8ª Festa das Nações ocorrerá no Recinto da Festa do Peão “Os Pioneiros”, com grandes shows e saborosos pratos de diversos países em barracas comandadas por instituições da cidade. As barracas serão de Portugal, Argentina, Brasil, Alemanha, Holanda, Estados Unidos, Itália, Espanha, Suíça, Afro-brasileira, Japão, Franca, Turquia, China, México e Israel.

O show da primeira noite da Festa das Nações será com Amado Batista, no dia 27 de setembro, véspera do aniversário de 75 anos de emancipação política de Aparecida do Taboado.

Uma noite de grandes emoções aguarda o município e toda a região, pois o artista é um ícone da música brasileira, conquistando a todos por onde passa. Sendo um artista de renome nacional, já acumula mais 44 anos de carreira e é conhecido por seus grandes sucessos musicais, entre eles estão Amor Perfeito (composição de Vicente Dias), Secretária e Meu ex-amor.

Na segunda noite da festa, a partir das 20h, do dia 28 de setembro, haverá a continuidade da Festa das Nações, com gravação do DVD Artistas da Nossa Terra.

No dia 29 de setembro, a festa continua com um grandioso show dos principais nomes da música brasileira da atualidade, Sambô. Conhecido por misturar as guitarras do rock com o batuque do samba, o grupo cria versões de famosas canções com um jeito diferente.

Fechando as comemorações dos 75 anos de Aparecida do Taboado, dia 30 de setembro, e encerrando a Festa das Nações, haverá um grandioso show com a dupla Jads e Jadson. A dupla de renome nacional é formada por dois irmãos que conquistaram o Brasil com seu jeito próprio de fazer música sertaneja.