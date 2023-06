APARECIDA DO TABOADO: Governo Municipal entrega segunda etapa de próteses dentárias no CEO

O Governo Municipal, através do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Aparecida do Taboado, realizou na manhã desta quarta-feira (14/6) a entrega de mais uma etapa de próteses dentárias depois do município ter conseguido habilitação junto ao Ministério da Saúde, beneficiando mais 20 pacientes, nesta segunda etapa.

Esta iniciativa tem o objetivo de melhorar a saúde e aumentar a autoestima dos pacientes, continuando a cumprir mais um compromisso do Plano de Governo Municipal. Nesta manhã foram entregues 16 próteses totais e 4 parciais, porém, mensalmente, o Governo Municipal através da secretaria de Saúde, continuará a entregar 30 próteses.

A utilização da prótese vai além do aspecto estético e tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida de quem usa. “Melhora a mastigação, a fala e ainda aumenta a autoestima dos pacientes”, disse a secretária de Saúde, Daiane Pupin. Ela reforçou ainda o compromisso de continuar os trabalhos para a reposição dentária, que é uma questão de saúde geral prioritária.

Para o prefeito José Natan, “É motivo de muita satisfação para nossa Administração poder dar continuidade a mais essa ação na Saúde. Nós sabemos a dificuldade que é para muitos aparecidenses ter acesso à uma prótese, então, esperamos atingir cada vez mais pessoas com essa iniciativa.”, comentou.

José Natan, que é cirurgião-dentista por formação, ressalta que o uso de prótese dentária traz inúmeros benefícios para o ser humano. “A perda dos dentes ocasiona complicações na saúde do paciente, podendo gerar problemas estomacais pela ineficiência do sistema mastigatório, como o refluxo, por exemplo. Então é uma ação que vai muito além da estética, o que por si só já é um ganho enorme”, falou ele.