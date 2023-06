APARECIDA DO TABOADO: Governo municipal faz entrega de kit saúde aos servidores que estão participando do curso “Saúde com Agente”

Na manhã de 6 de junho, na sala de reuniões da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, contando com a presença do prefeito José Natan e da secretária de Saúde Daiane Pupin, ocorreu a entrega do kit saúde aos agentes comunitários e de endemias, que estão participando do curso “Saúde com Agente”, uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

O Programa “Saúde com Agente” foi criado para fortalecer a política de Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da formação ampla dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE).

Na oportunidade o prefeito José Natan fez a entrega a cada participante, do kit contendo: mochila, chapéu, colete e aparelho de medir pressão. Já por equipe, foram entregues oxímetro e glicosimetro.

O município fez a adesão ao programa e ofereceu aos agentes interessados, que totalizaram 39 agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. O curso teve início em agosto de 2022 e será finalizado em agosto de 2023.

O curso possui aulas on-line e presenciais, tendo como preceptoras as enfermeiras Cíntia Lalucci e Aline Jampani.

“É uma satisfação poder proporcionar este curso e entregar os kits. Agradecemos o bom trabalho realizado pelos agentes, que agora aperfeiçoados, poderão oferecer um atendimento ainda melhor à população”, disse o prefeito, que ainda declarou que ao final do curso proporcionará aos mesmos uma festa de formatura.

Presenciaram o evento além do prefeito e da secretária de Saúde, a secretária adjunta de Saúde Amanda Lima, o secretário de Governo, Ber Galter, as enfermeiras Eugênia Paiva, Cíntia Lalucci e Aline Jampani e os agentes comunitário de saúde e de combate à endemias.