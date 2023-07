APARECIDA DO TABOADO: Governo Municipal inicia a semana com grandes avanços na Saúde

A administração através da secretaria de Saúde estará atendendo pessoas de baixa renda, que necessitam usar óculos de grau, através da doação de 30 unidades mensais de óculos. Neste dia 24 de julho as primeiras dez pessoas contempladas com o Programa “Ver é viver Taboado” realizaram as provas dos seus óculos e escolha dos modelos de armação, o que contribui na vida dos pacientes do sistema SUS. O projeto, além de ser um projeto do Governo Municipal, é também uma indicação do vereador Moysés Chama de Carvalho.

Entre os beneficiados com o projeto estão prioritariamente crianças e adolescentes em idade escolar e idosos. É de amplo conhecimento a significativa incidência de problemas de visão da população brasileira. Sabe-se que problemas de visão contribuem para a evasão escolar, dificuldade de aprendizagem, desajuste individual no trabalho, grandes limitações na qualidade de vida com reflexos negativos na autoestima e no processo de inserção social.

“A aquisição dos óculos de receituário servirá também para corrigir alterações como miopia (dificuldade de ver objetos à distância), hipermetropia (visão sem foco para objetos próximos), astigmatismo (falta de foco para longe e para perto) e catarata (visão embaçada), sendo esta última, presente na maioria dos casos de pacientes com mais de 60 anos”, comentou a secretária de Saúde Daiane Pupin.

O prefeito José Natan destaca a importância do projeto. “Sabemos que ter uma visão adequada é fundamental para o desenvolvimento de diversas atividades do dia a dia, como estudar, trabalhar e até mesmo para o lazer. Por isso, nos empenhamos em viabilizar esse projeto, que vai atender pessoas de todas as idades e de diferentes bairros da cidade. Ficaremos felizes em ver o sorriso no rosto de cada um que receber óculos novo”, disse.

Programa Bem Nascer – Nesta mesma data (24/7), a administração fez a entrega de um Colposcópio Binocular (aparelho que tem a capacidade de aumentar em até 16 vezes a distância focal), como também a entrega de materiais recebidos do Governo do Estado, sendo: 1 cardiotocógrafo, 2 detectores fetal portátil, 5 tesouras metzembaum, 5 pinças pozzi, 5 pinças cheron, 5 cubas para assepsia em inox e 5 Kits DIU estéril descartável.

O DIU é o método anticoncepcional reversível mais usado no mundo por ser um dos contraceptivos mais seguros e com menor índice de falhas e poderá ser colocado pelas mulheres aparecidenses para ajudar no planejamento familiar.

Laboratório Municipal – Foi entregue ao laboratório municipal, instalado na Unidade Básica de Saúde “Manoel Rodrigues da Silva”, Postão, um analisador bioquímico automatizado, um equipamento que realiza a análise de exames de sangue como glicose, colesterol, triglicerídeos e outros. A aquisição permite aumentar o número de exames realizados e a variedade deles.

Presenciaram as entregas o prefeito José Natan, a primeira dama Verônica de Paula, a secretária de Saúde Daiane Pupin, o secretário de Governo Ber Galter e os vereadores Jucleber Bim, Moysés Chama, Gustavo Neira e Patrícia da Saúde.