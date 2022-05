Na manhã de 17 de maio, nas dependências da Fundação Estatal de Saúde – FESAT, ocorreu a inauguração do sistema de geração de energia fotovoltaica, um projeto que estará gerando uma economia de aproximadamente R$ 20 mil reais/mês para os cofres públicos.

Sendo um grande avanço para o município a instalação da energia solar fotovoltaica, oportunidade em que foi utilizado recursos de emenda impositiva destinado pela gestão anterior da Câmara, sendo investidos 685 mil de placas solar e 13 mil de projeto, aproximadamente 700 mil reais.

Para o prefeito José Natan, “com a economia de aproximadamente 20 mil reais, estamos deixando de gastar e estaremos investindo esse recurso no setor de saúde, sendo um excelente avanço. Desde já agradeço aos meus ex-colegas da Câmara anterior e também aos atuais que continuaram na luta para que o sonho se tornasse realidade”, falou.

Já o diretor da FESAT, Robson Souto, declarou ser de grande valia essa implantação, pois “esse projeto veio no sentido de economizar para o hospital, gerando uma economia que será utilizada no hospital”, declarou.

Presenciaram a inauguração o prefeito José Natan, os secretários Ber Galter (Governo), Fernanda Ziviani (Administração), Daiane Pupin (Saúde), Ana Rita (Educação), Juner Cesar (Fazenda e Planejamento) e Fátimo Dias (Desenvolvimento Econômico), a 1.ª Dama e mãe do Prefeito, Verônica de Paula; o diretor geral da FESAT, Robson Souto; a diretora financeira de atenção à Saúde, Amanda Inácio; os vereadores Gustavo Neira (Presidente), Patrícia da Saúde, Jucleber Bim e Gilberto Carrapicho; a diretora da Escola João Alves Lara, Professora Cleide Maria; o diretor do DEMUTRAN, Jucelmo Souto; entre outros servidores do município.