Por meio do programa estadual “Opera MS”, o Governo de Aparecida do Taboado, através da Secretaria de Saúde, realizou nos dias 16 e 17 de setembro, na Fundação Estatal de Saúde – FESAT, mais um mutirão de cirurgias de catarata com mais de 140 atendimentos. Destes, 79 passaram pelo procedimento cirúrgico.

Uma das principais causas de cegueira no mundo é a catarata, uma doença caracterizada pela perda de transparência do cristalino, lente natural cuja função é propiciar o foco da visão em diferentes distâncias. Com o avançar da idade, as fibras do cristalino aumentam de espessura e de diâmetro, provocando a princípio presbiopia, a popular vista cansada. É por isso que a maioria das pessoas com mais de 45 anos precisa usar óculos para enxergar de perto. Aos poucos, vai embaçando a visão até que o indivíduo passa a enxergar apenas vultos e luzes, podendo ocorrer a cegueira.

“Por meio desta ação, que tem como objetivo reduzir as filas de espera de cirurgias eletivas, fazemos o possível para atender a todos os aparecidenses que necessitam do procedimento cirúrgico”, falou a secretária de Saúde, Daiane Pupin.

Aparecida do Taboado é uma das cidades que mais opera – através do programa implantado pelo Governo do Estado – entre todos os municípios que estão pactuados neste projeto. “Com esse incentivo do Governo Estadual, continuaremos dando um salto na nossa Saúde e conseguiremos atender a todos, acabando com fila reprimida como existia ao assumirmos a gestão”, disse o prefeito José Natan.