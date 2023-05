APARECIDA DO TABOADO: Polícia Militar realiza entrega de itens de inverno no CRAS do município

Na manhã desta terça-feira (23), integrantes da Polícia Militar de Aparecida do Taboado realizaram a entrega no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, de agasalhos e itens de inverno, arrecadados na campanha “Seu Abraço Aquece”.

A Polícia Militar participou da Campanha “Seu Abraço Aquece – Doe Calor e Faça o Bem” desenvolvida pelo Estado de Mato Grosso do Sul, que objetivou arrecadar peças e acessórios de inverno novos ou em bom estado de conservação, para doar para entidades beneficentes e organizações não governamentais do Estado.

O 13º Batalhão de Polícia Militar colaborou disponibilizando os quartéis situados em Paranaíba, Aparecida do Taboado, Cassilândia e Inocência como pontos de arrecadação dos itens, onde militares e civis puderam contribuir.

Em Aparecida do Taboado o CRAS recebeu camisetas, shorts, calças, camisas, bermudas, moletons e um cobertor.

Estavam presentes no momento da entrega a secretária de Assistência Social Ariadne Queiroz, a Coordenadora do CRAS Lucimeire Brandão, o Comandante da PM Tenente Vieira, os policiais Rafael e Thaiany, além dos servidores do CRAS.