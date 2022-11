O prefeito José Natan entregou na manhã desta terça-feira, dia 29 de novembro, um veículo 0km para a Secretaria Municipal de Assistência Social adquirido com recursos de emenda parlamentar federal destinada pela deputada Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura no valor de R$ 110.275,00 mil.

O veículo Fiat Strada Freedom, cabine dupla, completo, foi destinado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS para ser utilizado em visitas domiciliares, principalmente na zona rural.

Também participaram da entrega, a secretária de Assistência Social, Ariadne Queiroz; a coordenadora e assistente social do CREAS, Tamara Nicolete; o secretário de Governo, Ber Galter; e os vereadores Gustavo Neira (presidente da Câmara), Gilberto Carrapicho, Patrícia da Saúde, Jucleber Bim e Luiz Fernando Taturana.

Ao todo, o Governo Municipal já colocou a serviço da população mais de 30 veículos – entre adquiridos e cedidos, que estão renovando a frota do Município e otimizando atendimentos e serviços públicos em todos os setores da Administração.

Para o prefeito José Natan, isso é resultado de um trabalho sério, que vem sendo executado com planejamento e monitoramento constante dos gastos, com transparência e responsabilidade, além de importantes parcerias. “Queremos agradecer nossa eterna ministra, amiga e deputada Tereza Cristina, que sempre nos apoia e agora fecha o ano nos entregando este veículo 0km, que vai melhorar as condições de atendimento nas visitas domiciliares do CREAS. E nós vamos continuar trabalhando neste ritmo”, falou ele.