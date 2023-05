APARECIDA DO TABOADO: Prefeito José Natan recepciona senador Nelsinho Trad durante o Taboadão 2023

“Foi muito show o nosso giro por Aparecida do Taboado”. Com essa frase, o senador da República por Mato Grosso do Sul, Nelson Trad Filho, definiu sua passagem por Aparecida do Taboado neste sábado, 29 de abril, momento em que prestigiou o famoso Taboadão 2023.

Sendo recepcionado pelo prefeito José Natan de Paula Dias, o senador ficou muito agradecido pela hospitalidade do administrador e seus assessores. Sempre destacando que foi muito bom poder participar da destinação de R$ 20,3 milhões ao município, sendo R$ 17,7 milhões do Avançar Cidades para asfalto, R$ 1,9 milhão para o esperado Balneário Municipal e R$ 700 mil à Saúde, além de transferências especiais.

Durante a visita, o senador teve a oportunidade de conhecer onde parte dos investimentos já foram aplicados. “Estamos num lugar que faz parte das 88 quadras que, com recursos enviados pelo senador Nelsinho Trad, do Avançar Cidades, conseguimos pavimentação, drenagem e calçadas para essa população carente dos bairros Jardim Félix I e II”, disse o prefeito José Natan.

O senador Nelsinho Trad ficou satisfeito com a atuação do prefeito nas obras. “Aqui uma particularidade que quero cumprimentar o prefeito que preservou uma árvore no meio da pavimentação asfáltica. Isso é muito importante para mostrar a sensibilidade do gestor que tem alma e coração”, disse o senador Nelsinho Trad, que enquanto prefeito de Campo Grande, desviou o trajeto de pavimentação na região urbana do Bandeira para manter uma árvore centenária.



Em frente ao ponto de construção do Balneário Municipal, o senador confirmou a destinação de R$ 1,9 milhão para o desenvolvimento urbano e o lazer da população local. “Vejo o potencial que este lugar tem para se tornar um ponto central para o lazer das famílias de Aparecida do Taboado. Essa revitalização vai trazer benefícios significativos para a qualidade de vida da população local”, comentou.

A visita do senador e a confirmação desses investimentos, segundo o prefeito José Natan, marcam um importante passo no desenvolvimento de Aparecida do Taboado, com melhorias significativas previstas para a infraestrutura local e a qualidade de vida dos seus moradores. (Com informações da Assessoria do Senador – Neiba Yukime Ota Marinho)