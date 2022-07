A Prefeitura de Aparecida do Taboado recebeu uma retroescavadeira com pá (JCB 0 km) com recursos disponibilizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

“Agradecidos somos e seguimos trabalhando pelo agro e pela zona rural. Essa máquina será de muita serventia e de muita utilidade para nossos produtores rurais e também para melhorias na nossa cidade”, disse o Prefeito José Natan. O maquinário vai atender na conservação e adequação de estradas vicinais e obras de conservação de solo em áreas críticas, renovando a frota e garantindo melhoria de nossas estradas.

Além do prefeito José Natan, o vice-prefeito Tenente Ávila, acompanharam a entrega da máquina os secretários Ber Galter (Governo) e Eduardo Santana (Obras), e também os vereadores Gustavo Neira, Carlinhos Lageado, Jucleber Bim e Gilberto Carrapicho.