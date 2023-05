Aparecida do Taboado é representada no lançamento do Programa “MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila”

O Governo Estadual lançou nesta segunda-feira (8) o Programa ‘MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila”. O Programa prevê levar consultas, exames e cirurgias à população dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul e atender a demanda reprimida.

Aparecida do Taboado participou nos últimos dois anos dos programas “Opera MS e Examina MS”, zerando as filas de exames e cirurgias. O prefeito José Natan de Paula Dias, que esteve presente no lançamento do novo programa, pretende com o Programa MS Saúde continuar a ser um dos municípios que mais atuam no programa.

Na solenidade, que aconteceu no Hospital São Julião, o governador Eduardo Riedel anunciou investimentos de R$ 45 milhões e outros R$ 7,9 milhões oriundos do governo federal.

Falando a respeito do programa, o prefeito José Natan declarou que “mais uma vez o município estará participando desta nova etapa do Programa ‘MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila’, programa do governo estadual para zerar as filas de cirurgias e exames, oportunidade em que estaremos estabelecendo convênios que vão garantir a realização de cirurgias eletivas em diversas especialidades”, declarando ainda o prefeito, que estão previstas também a realização de exames diagnósticos.

Eduardo Riedel em suas palavras declarou que “Passamos por uma pandemia, as filas se constituíram novamente e agora se faz necessário um programa como esse. É para as pessoas que vamos trabalhar. Esse programa vem dar respostas para essas ações e estimativa para zerar essa fila até o final do ano”, completou o governador.

Cirurgias reparadoras

A grande novidade do “Programa MS Saúde” serão as cirurgias reparadoras preventivas de bullying, voltadas para pré-adolescentes e jovens em idade escolar. Episódios de humilhação e agressão entre estudantes são cada vez mais frequentes e continuam a desafiar a organização das escolas, tanto na rede pública quanto na privada. Somente no ano de 2022, Mato Grosso do Sul registrou 142 casos.

Com o intuito de diminuir a evasão escolar decorrente dessas situações, o Governo do Estado, por meio da parceria entre as Secretarias de Estado de Saúde e Educação, ofertará cirurgias plásticas reparadoras em diversas situações.