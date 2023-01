Depois de encerrar a primeira fase da operação Cata-Treco no final do mês passado, onde foram recolhidos mais de 290 caminhões de lixo e entulhos volumosos, a Secretaria Municipal de Obras iniciou o ano intensificando a limpeza de prédios e praças públicas.

Nestas primeiras semanas de 2023, a equipe da Secretaria de Obras atendeu a Lavanderia Municipal, Praça da Dora, Paço Municipal e as ESFs São Jerônimo, Vila Barbosa e Jardim das Flores, realizando roçada e limpeza de áreas verdes.

Já na zona rural, a Secretaria fez frente à manutenção das estradas, realizando patrolamento nas regiões do loteamento Zé Lima, Agnaldo Arantes, da Mata e Córrego do Ouro. O cronograma de serviços da pasta seguirá de forma intensificada até o final do mês, priorizando a limpeza da cidade e a manutenção da malha viária rural.