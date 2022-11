A Secretaria Municipal de Saúde realizou na manhã desta sexta-feira, dia 18 de novembro, mais uma ação orientativa da campanha Novembro Azul. Dessa vez, a equipe promoveu importante panfletagem no semáforo central, buscando chamar a atenção da população para os cuidados com a saúde do homem. E à noite, às 19h30, a equipe se deslocará para a Feira do Produtor Rural, onde é esperada grande concentração de famílias.



A campanha ‘Novembro Azul’ tem como objetivo alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele, além de outras patologias, como diabetes, doenças sexualmente transmissíveis, etc.

Segundo a secretária Daiane Pupin, o intuito da campanha é gerar um grande movimento para conscientizar, ainda mais, a população masculina sobre a necessidade de cuidar do corpo e também da mente. “Praticar exercícios, ter uma alimentação equilibrada, parar de fumar, praticar sexo seguro, cuidar da saúde mental e fazer o exame da próstata, periodicamente, são hábitos que devem ser adotados para alcançar uma vida mais saudável”, destacou ela.

Confira o cronograma de ações que ainda acontecerão este mês:

Dia 18/11 = Ação de panfletagem, orientações de saúde, aferição de pressão arterial e testagem rápida de sífilis e hepatites na Feira do Produtor – 19h30 (BR);

Dia 23/11 = Ação de panfletagem, orientações de saúde, aferição de pressão arterial e testagem rápida de sífilis e hepatites na Feira do Produtor – 19h30 (BR);

Dia 25/11 = Ação de panfletagem e orientações de saúde em bares e conveniências – a partir das 19h (BR);

Dia 30/11 = Ação de panfletagem e orientação de saúde em bares e conveniências – a partir das 19h (BR).