Desde 2015, a terra conhecida pela música “60 dias Apaixonado”, eternizada na voz de cantores como Chitãozinho & Xororó, ganhou 440 moradias e tem outras 36 em construção, em um investimento superior a R$ 28,7 milhões – sendo R$ 2,198 milhões de contrapartida do Governo do Estado.

Em Aparecida do Taboado, foram entregues 96 unidades habitacionais no Jardim Félix, 224 no Residencial Tia Chica, 103 no Tia Chica II e 17 do Programa Nacional de Habitação Rural. As 36 em execução são do Residencial Tia Chica, por meio do programa FGTS Subsidiado.

A gestão estadual já aplicou mais de R$ 81,3 milhões nas mais diversas áreas de Aparecida do Taboado, incluindo R$ 14,6 milhões em obras concluídas e em execução nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, restauração da rodovia MS-316, pavimentação e drenagem em diversas vias, inclusive nas avenidas Porto Taboado e Boiadeira, Vila Rodrigues e no bairro Jardim Primavera, além do recapeamento de ruas.

O governador Reinaldo Azambuja explicou que os investimentos são frutos de um trabalho que envolveu medidas duras e até impopulares. “Optamos por fazer um governo responsável, diminuímos o tamanho da máquina pública, reduzindo os gastos com o próprio governo para investir no bem-estar da população, fizemos as reformas e enfrentamos crises sem deixar de honrar nossos compromissos. Isso nos permitiu manter os investimentos nas obras prioritárias e lançar o Governo Presente, que até o fim de 2022 vai injetar mais R$ 4,2 bilhões nos municípios”, disse.

E para o combate ao coronavírus, a Secretaria de Estado de Saúde entregou 480 testes e 2.282 equipamentos de proteção individual (EPIs) como álcool, luvas, aventais, máscaras e toucas. Já na área de educação, foram investidos mais de R$ 2,3 milhões em reformas e melhorias das escolas estaduais. Para a segurança pública, o investimento foi de R$ 1,559 milhão na aquisição de 12 veículos para as polícias militar, civil e Corpo de Bombeiros.