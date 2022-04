Os jogos ocorreram no domingo, dia 17 de abril. Os times da nossa cidade acabaram derrotados, o feminino por 19 a 11 pelo time da casa e o masculino por 37 a 15 também pelo time da casa. A competição foi organizada pela Liga Regional de Handebol do Estado de São Paulo e as duas equipes de Aparecida do Taboado, tem o apoio da Secretaria de Educação, através da Diretoria de Esportes, comandada por Marcos Sartori.