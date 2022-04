REFORÇO: Secretaria de Obras de Aparecida do Taboado recebeu nesta semana uma Pá Carregadeira. O veículo reforça a frota ampliando o atendimento à população. A máquina 0km foi adquirida através de emenda da então Ministra Tereza Cristina no valor de R$ 500 mil, mais contrapartida do município de R$ 170 mil.

A emenda é fruto da primeira visita que o prefeito e vereadores realizaram em Brasília (DF). O equipamento atenderá principalmente a demanda da zona rural auxiliando os produtores rurais.