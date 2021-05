O planeta se chama Terra, mas 70% de sua superfície é coberta de água e a maior parte dela está nos oceanos e é salgada e imprópria para o consumo. A água doce representa apenas 2,5% desse total, o que torna a substância uma das mais cobiçadas do mundo. Mas cientistas chineses do Instituto Americano de Física, nos EUA encontraram uma solução para este problema desenvolvendo um dispositivo movido a energia solar capaz de remover o sal da água de forma eficiente e barata.

“É um aparelho relativamente simples, que não requer altos investimentos e pode ser utilizado em grandes concentrações de água”, diz o professor Chao Chang, um dos responsáveis pelo projeto. Com uma camada de óxido de nitreto de titânio (TiNO) capaz de absorver a energia que vem do sol, ele é colocado sobre um tipo especial de papel impermeável que permite sua flutuação na água do mar.

Quando a luz solar atinge a superfície de titânio, ela aquece e vaporiza a água. Um recipiente de quartzo condensa e coleta o vapor, produzindo uma quantidade considerável de água doce. “No campo da energia solar, TiNO é um revestimento absorvente solar comum, amplamente utilizado em sistemas solares de água quente e em unidades fotovoltaicas. Ele tem uma alta taxa de absorção solar e pode converter energia solar em energia térmica”, explica o professor Chang.

Para absorver a água salgada, os cientistas utilizaram um papel feito de fibras de madeira, muito utilizado na fabricação de fraldas descartáveis, para absorver a água salgada. Outra vantagem é que o papel poroso usado como substrato pode ser reutilizado e reciclado mais de 30 vezes, o que torna o aparelho ecologicamente sustentável.

O equipamento se mostrou tão eficaz que para se ter uma ideia, a água potável que sai da torneira, depois de passar por todos os processos de purificação, tem uma salinidade próxima dos 200 miligramas por litro. Nos testes feitos em laboratório, o dispositivo criado pela equipe do professor Chang conseguiu diminuir a quantidade de sal na água do mar para menos de dois miligramas por litro.

Atualmente, segundo a ONU, cerca de 2,2 bilhões de pessoas carecem de água potável em todo o planeta. Com um resultado tão promissor e associado a um baixo custo de produção em grande escala, essa tecnologia de dessalinização movida a energia solar tem um potencial incrível para amenizar o problema da falta de água doce no mundo.