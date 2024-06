Apartamento pega fogo na região do Coronel Antonino e moradores são evacuados

Moradores são evacuados de prédio após apartamento no 14º andar pegar fogo na região do Coronel Antonino em Campo Grande. Ninguém ficou ferido. Os moradores estariam viajando. Os Bombeiros foi acionados e os outros moradores retirados do local. Os militares arrombaram a porta para conter as chamas.

Uma moradora do 17° andar disse que assim que tocou o alarme todos os moradores desceram e saíram do prédio. “Foi tranquilo. Todos já sabiam que tem que evacuar quando o alarme toca”, disse. Ela contou que os bombeiros chegaram rápido e logo contiveram as chamas.

Não há informações sobre como e onde o fogo se iniciou. Ninguém ficou ferido.