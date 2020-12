Com tornozeleira, um homem (39) invadiu a casa da mãe em Campo Grande e a ameaçou-a de morte. Segundo a GCM que foi acionada pelo monitoramento da Agepen que no local constatou que a idosa tem medidas protetivas contra o filho. De acordo com a vítima o indivíduo pulou o muro entrou pelo quintal e tentou adentar o imóvel, quando a mulher ligou para o monitoramento e a Guarda foi acionada.

Ao gritar pra filho que havia solicitado socorro o mesmo fugiu pulando muro das casas vizinhas. Mas foi localizado e preso em flagrante. Ao ser detido fez ameaças ainda dizendo que “Vou ficar preso durante um ano, quando sair vou matar essa velha”. O caso foi registrado como descumprimento da medida protetiva e ameaça, qualificada por violência doméstica.