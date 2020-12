CAMPO GRANDE/MS – A prisão em flagrante do homem, de 27 anos, aconteceu no sábado no terminal rodoviário de Campo Grande. O argentino carregava no estomago 30 capsula da droga, e também tinha cocaína dentro do tênis que calçava.

Ele continua internado no Hospital Universitário para expelir cerca de 28 capsulas da droga que ainda estão no estomago dele. De acordo com a polícia, até esta manhã havia expelido duas cápsulas.

Mas hoje, mesmo internado no hospital, ele foi submetido à audiência de custódia e teve o flagrante convertido em prisão preventiva.

Para a polícia, o homem preso disse que pegou a droga em Corumbá e seria entregue em São Paulo, e receberia pelo serviço em dólares, mas disse o valor exato. Ele é residente em Lomas de Zamorra, município localizado, na zona sul da Grande Buenos Aires.