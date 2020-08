Desde o escândalo do Cambridge Analítica, a discussão sobre como os dados coletados através das redes sociais e aplicativos vem sendo uma preocupação constante de quem depende cada vez mais da internet para se movimentar no dia a dia. Apesar desse tipo de espionagem ser frequentemente programada para direcionar propaganda, esses softwares podem interferir na opinião pública causando conflitos graves.

A Apple saiu na frente e anunciou que disponibilizou uma função na atualização do iOS14, que alerta seus usuários quando seus celulares estiverem com o microfone e câmera ativados sem autorização. Mas enquanto o Google não adota a mesma medida, a vulnerabilidade dos aparelhos Android podem driblar esse tipo de falta de segurança através de aplicativos de segurança.

O app Access Dots, pode ser uma solução. Enquanto a função não é inserida, usuários podem através do Access Dots ser informado se existe algum aplicativo espião ativando o microfone e a câmera do dispositivo sem permissão. Quando isso acontece, o app mostra duas bolinhas, uma laranja e uma verde, no canto da tela.

O app não é capaz de informar qual software está agindo indevidamente, e cabe ao usuário entrar em configurações e verificar os aplicativos que estão ativos para então analisar qual deles pode estar acessando a câmera e o microfone do usuário sem autorização. Por outro lado, o app é de graça e disponibliza funções interessantes através de doação aos desenvolvedores.

Nesse caso, é possível diminuir ou aumentar o tamanho das bolinhas, além de colocá-las em qualquer lugar da tela. Infelizmente, usuários de iPhones antigos ou desatualizados não terão como saber se seus celulares contêm aplicativos espiões,pois o Access Dots não está disponível na App Store.