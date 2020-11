Mundo Novo, município localizado no extremo Sul do Estado, sediou no último domingo (1º.11) a segunda e última etapa do Conesul Mountain Bike (MTB) 2020. O evento, realizado pela Associação de Ciclistas MTB Mundo Novo, reuniu 173 participantes e teve o apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Neste ano, o circuito regional da modalidade seria disputado em sete etapas, envolvendo cidades da região do Conesul: Amambai, Tacuru, Paranhos, Sete Quedas, Eldorado, Naviraí e Mundo Novo. No entanto, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), apenas a primeira aconteceu, no dia 8 de março.

Além de atletas sul-mato-grossenses, a prova recebeu inscritos de cidades do Paraná, como Cianorte, Toledo, Umuarama e Palotina, sem contar a participação tradicional de ciclistas do país vizinho, o Paraguai. A etapa foi disputada no formato maratona em percurso único, com aproximadamente 45 quilômetros, nos gêneros masculino (categorias até 29 anos, de 30 a 39, 40 a 49 e acima de 50 anos) e feminino (até 35 anos, e acima de 36).

“Esse é o diferencial do Conesul MTB, um campeonato marcante do calendário do ciclismo de montanha, que reúne apaixonados por aventura e adrenalina não só de Mato Grosso do Sul, mas que também é capaz de promover um intercâmbio com atletas paranaenses e paraguaios”, afirma o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

Para o organizador e presidente da Associação de Ciclistas MTB Mundo Novo, Wagner Assumpção, realizar a competição foi um desafio. “Tivemos pouco mais de 20 dias para organizar, após a liberação do setor epidemiológico do município. Em virtude disso, o apoio da Fundesporte foi fundamental para ser um evento de sucesso”.

A etapa do Conesul MTB seguiu rigorosamente todos os protocolos de biossegurança, com higienização constante de bicicletas, largada com distanciamento social, presença de recipientes com álcool em gel espalhados pelo local de prova, uso obrigatório de máscara antes e após a prova, e aferição de temperatura dos participantes.

“O resultado final foi acima do esperado. O pessoal que participou saiu muito feliz, satisfeito. Todos estavam aguardando o retorno das provas e, por isso, foi uma grande festa”, completa Assumpção. Receberam medalhas os cinco primeiros colocados de cada categoria, além de premiação em dinheiro.