A Associação Fábio Costa de Taekwondo, de Campo Grande, está com inscrições abertas para iniciar crianças na pratica da modalidade, de forma gratuita (clique aqui para se inscrever). O projeto social é apoiado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), que repassou R$ 30 mil do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE-MS), via termo de fomento.

O objetivo é trabalhar o desenvolvimento físico e cognitivo de crianças, de oito a 14 anos (completos em 2022), fora do horário escolar, utilizando a prática do taekwondo. As vagas são destinadas a estudantes da rede pública estadual e municipal de ensino.

As aulas serão ministradas duas vezes por semana: às terças e quintas-feiras, das 10h às 11h e 16h às 17h30, na sede da Associação Fábio Costa de Taekwondo. A academia fica na Avenida Júlio de Castilho, 1585, Vila Alba, em Campo Grande.

“Dentre os principais objetivos, pode-se destacar o fato de que o taekwondo auxilia bastante no aspecto disciplinar, além da questão de saúde e coordenação motora”, explica Fábio Costa, fundador da Associação e um dos professores do projeto. “No futuro, quem sabe, a modalidade pode vir a ser uma profissão para esse praticante, que pode se tornar um faixa-preta, talvez um árbitro ou até mesmo um professor”, complementa.

Com quase 15 anos de fundação, a Associação Fábio Costa vem formando diversos atletas campeões a nível nacional e internacional. Entre os destaques, está Luiz Felipe Aquino, que já representou o Brasil no Campeonato Mundial de Cadetes, no Egito, e sua irmã, Suzanna Aquino, que integrou a delegação brasileira na disputa do Mundial Juvenil na Tunísia. Ambos competiram no Campeonato Pan-Americano Juvenil, nos Estados Unidos, trazendo a medalha de bronze.

Durantes os treinamentos, serão ensinadas as regras, os fundamentos táticos e técnicos, por meio da repetição de exercícios, além do trabalho de condicionamento físico. Segundo a Associação, as aulas terão início a partir da semana que vem, dia 30 de maio.

Inscrições: www.equipefabiocosta.com/cadastro