Apoiador de Bolsonaro Rafael Silva de Oliveira, de 22 anos matou o colega de trabalho Benedito Cardoso dos Santos de 42 anos apoiador de Lula. Ele usou um machado para tentar decapitar a vítima que foi morta com 15 facadas. Segundo a polícia, Rafael Silva de Oliveira, de 22 anos, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), também usou um machado para tentar decapitar Benedito Cardoso dos Santos, que tinha 42 anos e era apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O crime ocorreu em Confresa (MT). Rafael foi preso em flagrante por homicídio qualificado, por motivo fútil e motivo cruel e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. O autor possuiu passagens pela polícia por estelionato e tentativa de estupro. Ambos trabalhavam juntos como cortadores de lenha de uma cerâmica em uma propriedade na zona rural do município.