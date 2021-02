Incentivador do esporte, o vereador William Maksoud reivindicou a construção de uma pista de caminhada no bairro Jardim Imá, obra esta muito esperada pelos moradores. Conforme a indicação, a obra deve ser realizada na praça localizada na Rua Tupinambás, Rua Natal e Rua Guanabara, Bairro Jardim Imá – Região Imbirussu. “Esta é uma reivindicação dos moradores do bairro, que solicitam a implantação da pista de caminhada. Essa obra é essencial à população para uma melhoria na qualidade de vida com local adequado para a prática de atividade física”, justificou Maksoud. O pedido foi protocolado e apresentado na Câmara Municipal, juntamente com outras diversas indicações para os bairros de Campo Grande.