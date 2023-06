Apoiadores de Bolsonaro promovem vaquinha para pagar multas de processos judiciais do ex-presidente

Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estão promovendo uma vaquinha no nas redes sociais para ajudar a pagar as multas judiciais que Bolsonaro recebeu.

O deputado João Henrique(PL) é um dos bolsonaristas que divulgaram a chave Pix do ex-presidente para fazer o depósito. Na publicação, ele postou foto do comprovante de transferência no valor de R$ 1000 (mil reais).

“Estão tentando destruí-lo, mas nós não vamos deixar isso acontecer”, disse.

A nível nacional vários parlamentares e influenciadores bolsonaristas postaram mensagens iguais nas redes. “O presidente está recebendo diversas MULTAS em processos absurdos por todo o País, qualquer valor já ajuda!”, dizem as publicações.

O ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência Fabio Wajngarten tuitou uma mensagem confirmando a chave Pix de Bolsonaro, divulgando o CPF do ex-presidente e indicando que a conta dele é no Banco do Brasil. Wajngarten é hoje assessor de Bolsonaro e recomendou: “confira antes de transferir”.