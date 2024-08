Apoio entre instituições fortalece o futuro do agronegócio em MS

Em um cenário de desafios crescentes para o agronegócio, a colaboração entre instituições tornou-se uma estratégia essencial para garantir o desenvolvimento sustentável do setor em Mato Grosso do Sul. Essa visão foi reforçada pelo superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan, que durante a abertura da 47ª Exporã, realizada no parque de exposições Alcindo Pereira, em Ponta Porã, enfatizou a importância da união para enfrentar as adversidades e impulsionar o agro na região.

“As instituições, assim como o Sistema Famasul, que sempre estiveram lado a lado com os produtores rurais, oferecem não apenas suporte técnico e educacional, mas também se colocam como pilares de sustentação em tempos difíceis”, destacou Lucas Galvan.

A 47ª Exporã traz ao município de Ponta Porã inúmeras atrações e expositores a fim de alavancar os negócios no campo e fortalecer a economia da região. “É fundamental destacar os parceiros, pois sem esse apoio, realmente o evento não aconteceria. Estamos na 47ª edição e quanta coisa inovamos não só no campo, mas também na realização dessa exposição, muito obrigado por cofiarem e acreditarem na força do agro”, ressaltou o presidente do Sindicato Rural de Ponta Porã, Guilherme Cabral.

Raquel Lageano, Secretária Municipal de Desenvolvimento Regional, Indústria, Comercio e Turismo de Ponta Porã, ao fazer o uso da palavra, relembrou que a realização da Exporã proporcionou o desenvolvimento da região e levou inovação e tecnologia às cadeias produtivas do município.

“Sem dúvida Ponta Porã não seria o que é hoje sem esse apoio do Sindicato Rural, da Aprosoja/MS, e de todas as demais instituições. O poder público enaltece a visão e a perseverança desses produtores rurais que iniciaram e mantiveram os que aqui estão hoje fazendo o evento acontecer”.

A história da Exporã é marcada por um tempo em que feiras e exposições eram mais do que simples eventos comerciais. Galvan relembra que produtores rurais se reuniam nos sindicatos para trocar produtos, adquirir maquinários e compartilhar as lições aprendidas durante a safra, promovendo um ciclo contínuo de aprendizado e progresso.

Com o passar dos anos, esse encontro cresceu e tornou-se um momento de união comunitária, onde a população local se beneficiava não apenas das transações econômicas, mas também das atrações culturais que acompanhavam as celebrações.

“E, assim como nas edições passadas, a expectativa é que o evento continue sendo um espaço de celebração, aprendizado e fortalecimento das relações entre os diferentes atores do setor. As instituições presentes na Exporã estão preparadas para enfrentar os desafios de hoje, com a esperança de que, apesar das adversidades, o futuro seja ainda mais promissor para o agronegócio de Mato Grosso do Sul”, finalizou o superintendente.

Também participaram da abertura o Secretário de Estado de Cultura, Marcelo Miranda, Representante da Casa Civil do Governo, Luana Ruiz, o prefeito de Ponta Porã Eduardo Campos, presidente da Câmara Municipal de vereadores, Agnaldo Miudinho, Presidente da ACEPP (Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã), Helton Carlos Matos da Silva, presidente do Sindicato Rural de Amambai, Rodrigo Angelo Lorenzetti, e de Aral Moreira, Rene Glanert Marques, além da diretora da Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul), Malena May.

O Senar/MS se faz presente na exposição até o dia 17 de agosto com balcão de atendimento e vitrine da ovinocultura e agroindústria.

Créditos: Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul – Ana Palma