Após 13 anos no mesmo espaço, o Arquivo Histórico de Campo Grande (Arca) irá mudar de sede e se localizará no bairro São Francisco, na Rua Brasil, 464. Ainda no mês de setembro a mudança deve ser iniciada, seguindo todas as recomendações do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ). O Extrato de Contrato n. 183 foi publicado ontem, 02, no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), em edição extra.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, a mudança será realizada em etapas. “Devido ao volume de documentos, tipologia, condições físicas, entre outros, realizaremos essa mudança de sede aos poucos”, afirma ele.

A nova sede contará com toda a acessibilidade necessária para atender a todos. São 639,58 m², contendo dois andares e garagem privativa.

O atendimento aos pesquisadores e ao público em geral será feito de maneira mais organizada e com maior padrão de qualidade, além de que o Arca passará a dispor de maiores espaços para a acomodação dos arquivos e para a manutenção dos mesmos.

“A Prefeitura Municipal e a Sectur entendem a importância histórica que o Arca carrega. Para a nossa gestão, é uma grande vitória poder anunciar essa novidade. Toda a trajetória da cidade está sob responsabilidade do órgão. Valorizamos o patrimônio público e a história da Capital e essa mudança é mais um presente para os 122 anos de Campo Grande”, finaliza Max.