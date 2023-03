Mulher é libertada, e homem se entrega após 17 horas de negociações em sequestro com reféns, em Belém, no Pará. A refém havia solicitado uma corrida por aplicativo com os três filhos de 7; 10 e 3 anos na quarta-feira (8). No trajeto, Ian Carlos Barroso abordou as vítimas e entrou no veículo armado de faca. O Chofer consegui fugir e acionou a polícia.