Após abocanhar prefeitos, PSDB vai nomear líderes em metade dos municípios de MS

O diretório estadual do PSDB em Mato Grosso do Sul, comandado pelo ex-governador Reinaldo Azambuja, continua a missão de tornar o partido, disparado, o maior do Estado. Depois de saltar de 37 para 46 prefeitos, o partido se organiza para ampliar a força nos municípios.

A cúpula tucana se reunirá, até o dia 15 de setembro, para definir os presidentes dos diretórios municipais de 37 cidades. Os municípios terão diretórios provisórios, a serem constituídos pelo diretório estadual, liderado por Azambuja.

O partido quer resolver os casos de municípios com briga pela presidência, o que acontece, por exemplo, em Dourados, onde Zé Teixeira (PSDB) quer ser presidente e Geraldo Resende (PSDB) não aceita. Sem consenso, caberá ao diretório estadual indicar o presidente.

Há ainda os casos de municípios que não têm nenhum vereador eleito pelo partido, o que a cúpula tucana considera inadmissível, visto que o partido está no terceiro mandato no comando do Governo do Estado.

Os novos comandantes serão indicados pelo diretório estadual para organizar o partido, com foco na eleição do próximo ano, que serve de preparação para a reeleição de Eduardo Riedel (PSDB) e tentativa de eleição de Reinaldo para o Senado.

A questão política do PSDB é tocada por Reinaldo Azambuja e Sérgio de Paula, justamente para evitar o desgaste de Riedel com aliados no interior. Em Corumbá, por exemplo, o prefeito Marcelo Iunes quer eleger um sucessor, mas enfrenta resistência. Um grupo liderado por Paulo Duarte (PSB), com a ex-deputada Bia Cavassa (PSDB), está unido para eleger o prefeito, contra a atual gestão. Iunes já avisou que fica no partido, mas o seu grupo sairá, em protesto contra a decisão.

O PSDB tem, atualmente, 46 prefeitos, após filiar gente de outros partidos. Outros três ainda podem chegar. Agnaldo Marcelo da Silva(sem partido), de Antônio João; Edinho Cassuci (PDT), de Angélica; e Josmail Rodrigues (PSB), de Bonito, estudam o convite. Se aceitarem, o partido chega a 49, bem perto da meta inicial, de 50.

