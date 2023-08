Após acidente de moto, jovem morre na Santa Casa

Evelyn Maia de Souza (25) morreu após sofrer um acidente de moto na Rua Doutor Pacifico Lopes Siqueira no Bairro Vila Carvalho em Campo Grande. Ela bateu sua moto Biz na lateral de um Ford Fiesta e depois colidiu contra um poste sofrendo truamatismo craniano. E hoje ela acabou falecendo na Santa Casa.

Nas redes sociais, a Torcida Independente Sub-sede de Mato Grosso do Sul fez homenagens a Evelyn que era torcedora do São Paulo. “É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de nossa sócia Evelyn Maia. A torcida Independente Sub-Sede Mato Grosso do Sul lamenta profundamente a sua partida e deseja os sinceros sentimentos aos familiares pela triste perda. Que Deus conforte o coração de cada um”.