Sem febre, o presidente Jair Bolsonaro diagnosticado pelo COVID-19 e isolado no Palácio do Alvorado, mantém a rotina hoje (8) por videoconferência. Os vídeos chamados são feitos de um escritório que já existi no Alvorado. Nesta quarta-feira Bolsonaro falou com quatro ministros e depois fez uma pausa para o descanso de acordo com a orientações médicas.