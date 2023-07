Após ameaça de carta para mudança no governo, prefeitos se reúnem com Riedel  

A diretoria da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) se reuniu com o governador Eduardo Riedel (PSDB) para acertar os ponteiros após reclamações em relação ao atendimento prestado aos municípios.

Alguns prefeitos chegaram a assinar uma carta com pedido de mudança na Secretaria de Governo, alegando que não estavam sendo atendidos como gostariam. A carta acabou ficando restrita aos bastidores, mas nunca efetivamente apresentada ao governador.

Riedel conseguiu contornar o caso com o presidente da Assomasul, Valdir Junior, e agora se encontrou com outros prefeitos para alinhar de vez os ponteiros. O encontro foi externado pelo próprio presidente da Assomasul, que falou em fortalecimento do municipalismo ao anunciar o encontro.

“Hoje, estive reunido com a diretoria da Assomasul, e com o nosso Governador Eduardo Riedel, buscando fortalecer o municipalismo em Mato Grosso do Sul. Juntos, estamos buscando construir um futuro melhor para todas as cidades do estado, promovendo ações que beneficiem cada cidadão e impulsionem o crescimento dos municípios”, postou o atual presidente.

Durante a reunião os prefeitos solicitaram que trabalhem melhor as questões políticas. Eles nem chegaram a mencionar a tal carta e falaram, com cuidado, sobre a necessidade de um pouco mais de atenção.

Curiosamente, o secretário de Governo, Pedro Caravina, não participou do encontro com os prefeitos. Caravina foi presidente da Assomasul antes de Valdir Junior, o que levantou desconfiança sobre as motivações da carta que nunca foi apresentada de fato na Governadoria.

Relacionado