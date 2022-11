A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou nesta quinta-feira (24), por unanimidade, o projeto 10.274/21 do vereador Papy (SOLIDARIEDADE), que institui a criação das “Salas do Afeto”, conhecidas como Calm Zone, para pessoas com Transtorno Espectro Autista (TEA).

Segundo a proposta, a criação dos espaços será facultativa aos shopping centers, hipermercados, ginásios, poliesportivos, privados ou públicos da capital. Os espaços deverão obedecer ao protocolo da Análise do Comportamento Aplicada (ABA), que identifica as diferentes necessidades, entendendo o comportamento de cada um.

“O objetivo da Sala do Afeto, o Calm Zone, será acolher crianças, adolescentes e adultos autistas, e seus acompanhantes, em momentos de ansiedade e agitação, que talvez, não sejam tão confortáveis”, explicou Papy.

De acordo com o vereador, a ideia é difundir nas empresas empatia com os portadores do TEA, além de propagar a compreensão do transtorno e estimular a criação de um espaço para que o familiar da pessoa com TEA possa acomodá-la por um período em caso de estresse.