Nesta semana de ‘fecha tudo’ em Campo Grande, o transporte coletivo terá mudanças a partir de 22h, quando somente 10 linhas estarão circulando na Capital. Antes desse período, os ônibus estarão funcionando normalmente. As últimas linhas vão sair do terminal às 21h, passando pela região central por volta das 21h30. E, chegando aos terminais de destino por volta de 22h.

A partir daí saem as linhas alimentadoras para os bairros, chegando aos destinos finais por volta das 23h. A partir das 22h, começa a operação especial de ônibus, na Praça Ary Coelho. Somente as seguintes linhas vão circular:

001 – Especial Centro Oeste/ Paulo Coelho Machado e Moreninhas

002 – Especial Nasser e Região

003 – Especial Aero Rancho e Região

004 – Especial Júlio de Castilho e Região

005 – Especial Noroeste e Itamaracá

006 – Especial Nova Bahia e Região

008 – Especial Shopping Bosque dos Ipês – Praça Ary Coelho

009 – Especial Shopping Norte Sul Plaza – Praça Ary Coelho

011 – Especial Terminal General Osório/ Shopping Campo Grande/ Centro

050 – Hospitais/ Centro

Quem precisar pegar ônibus após as 21h, sendo trabalhador de serviço essencial, deve se cadastrar no consórcio, pelo telefone 3316-6600. A concessionária ainda atende via WhatsApp, pelo número 99208-4130. A relação completa de linhas (horários e rotas) está disponível no