O esgoto e asfalto eram demandas antigas e muito solicitadas pelos moradores da Rua Sessenta, do Bairro Nova Campo Grande. Após auxílio do vereador Dr. Sandro, na última quarta-feira (4/8), a equipe de serviço da prefeitura deu início a implantação da rede de esgoto no local. Em maio deste ano, o parlamentar foi procurado pela moradora da Rua Sessenta, Ana Paula Vera Cabral, que contou a situação que estavam passando e entregou abaixo-assinado com o pedido de esgoto e asfalto.

Para ajudar e atender às reivindicações dos moradores da rua, o vereador Dr. Sandro enviou ofício à prefeitura de Campo Grande, junto com o abaixo-assinado, solicitando que a demanda fosse atendida, pois o local estava a uma distância de 500 metros das obras nas ruas laterais, onde o serviço já estava sendo realizado. O pedido do parlamentar prontamente foi atendido pelo chefe do Executivo.

De acordo com a prefeitura de Campo Grande, em breve, o local também receberá a obra de asfaltamento. “Fico extremamente feliz em poder auxiliar à população e oferecer bem-estar e melhorias ao bairro. Quero agradecer ao prefeito Marquinhos Trad por prontamente atender a nossa solicitação. Que em breve a Rua Sessenta também receba o asfalto merecido”, disse Dr. Sandro. “Agradeço demais ao Dr. Sandro por nos ouvir e ajudar. Que isso seja só o início da realização dos nossos sonhos e que Deus continue a capacitá-lo para ajudar as pessoas que precisam”, agradeceu a moradora Ana Paula Vera Cabral.