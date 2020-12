Uma motorista se envolveu num acidente nesta tarde de segunda-feira (14) e ficou presa no veículo. Ela dirigia um Renault Logan ficou que seguia pela via sentido bairro/centro e colidiu com cum um Fiat Sena, na Avenida Fábio Zahran, em Campo Grande/MS. Com o impacto o carro da vítima ficou do outro lado da via. Apesar do impacto e a porta precisar ser removida para sair ela saiu andando do automóvel.