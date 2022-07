Mais uma solicitação do vereador Ronilço Guerreiro foi atendida pela prefeitura da Capital. O terreno baldio localizado na esquina da rua Ovídio Serra com a avenida Ernesto Geisel foi limpo na manhã de hoje. Guerreiro vem cobrando diariamente, não apenas um cuidado com a imagem de Campo Grande, mas principalmente segurança.

“Esses terrenos com mato muito alto servem de esconderijo para bandidos, assim como abrigo para insetos e animais peçonhentos. Além disso, atrapalha muito a visibilidade dos motoristas, fator que já causou até acidentes”, destacou Guerreiro.

Ronilço agradeceu ao executivo municipal, mas garantiu que vai seguir cobrando os donos de terrenos. “Após insistir e cobrar muito uma solução, fomos atendidos pelo secretário com essa limpeza. Sei que não é função da prefeitura, sim dos donos de terrenos, mas como vereador vou buscar sempre solução e, neste caso, deve ser uma solução punitiva para que esses proprietários não consigam benefícios do município”, complementou.

Recentemente, no mesmo local, Guerreiro já havia conseguido junto a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) um reforço na sinalização do cruzamento que fica próximo deste terreno. “É papel do vereador estar atento às melhorias que garantam benefícios para as pessoas. Essa é uma região com um fluxo enorme de veículos, principalmente nos horários de pico”, destacou o vereador.