Após completa revitalização, Antônio João tem ‘novo’ hospital municipal

Com recursos da ordem de R$ 600 mil viabilizados pelo deputado federal Geraldo Resende em 2017, mais a contrapartida do Município, no valor de R$ 334,7 mil, Antônio João inaugurou nesta segunda-feira (21) a completa reforma e revitalização do Hospital Municipal “Dr. José Altair de Oliveira”.

A solenidade de inauguração foi comandada pelo prefeito Marcelo Pé, com a presença, entre outras lideranças, do deputado federal Geraldo Resende, Secretário Municipal de Saúde Rafael Santos da Rosa, Diretora do Hospital Fabiola Silva, demais Secretários municipais e vereadores.

Esta é a segunda grande intervenção do parlamentar nesta obra, já que há mais de 20 anos, quando foi secretário de Estado de Saúde pela primeira vez, foi o responsável em retomar o projeto de construção do Hospital Municipal, cuja obra estava totalmente paralisada.

O Hospital “Dr. José Altair de Oliveira” oferece atendimento de média complexidade aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS),10 leitos de enfermaria, além os serviços de ultrassonografia, Raios X e eletrocardiograma, exames laboratoriais e cirurgias.

“Há seis anos, quando o Município lançou as obras de revitalização do hospital, o objetivo foi e continua sendo o de propiciar melhores condições de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS”, salienta o deputado federal Geraldo Resende. “Sempre trabalhamos no sentido de ajudar os gestores municipais a poderem fazer a lição de casa, que é oferecer saúde de qualidade à população”.

Falando durante a inauguração, Geraldo Resende lembrou da primeira intervenção que fez naquele estabelecimento hospitalar: “Minha relação com o hospital remonta a muitos anos atrás, quando ainda era um galpão. Fico emocionado em ver o progresso e evolução. Essa reforma é resultado de um esforço coletivo, e é um prazer fazer parte desse processo.”

Segundo o prefeito Marcelo Pé, “ver essa estrutura pronta e moderna é a realização de um sonho. Não é apenas a transformação física do hospital, mas também a materialização de um cuidado mais humanizado com nossa população, cuja obra contou com a parceria do deputado federal Geraldo Resende, amigo da saúde de Antônio João”.

O secretário municipal de Saúde Rafael Santos da Rosa, também usou a palavra durante a inauguração: “cada etapa até aqui representou um desafio, mas graças ao trabalho conjunto e dedicado de nossa equipe, pudemos chegar a este momento de celebração. Agradeço a todos os envolvidos, inclusive ao ex-secretário de Saúde Cezar Soares, que contribuiu para a concretização desta obra”.